Marcelo a segurar ministra? "Estou a tratar do que é mais importante"

"Eu estou a tratar do que é mais importante para o país neste momento. O que é mais importante neste momento é, primeiro, dar a resposta imediata, espero por dias, daquilo que foi o compromisso do Estado em termos de financiamento direto aos particulares e às empresas", afirmou esta quarta-feira Marcelo Rebelo de Sousa, questionado pelos jornalistas durante uma deslocação a Pedrógão Grande.

Ainda segundo o presidente da República, "os cidadãos, as entidades empresariais e outras instituições têm que ter uma maneira eficar de fazer chegar isso às freguesias, aos municípios, para chegar à coordenação e ao Governo".



Jornal da Tarde | 4 de fevereiro de 2026



"Segundo,", acrescentou."O principal é que aquilo que está no papel, no Diário da República, das medidas, passe ao terreno", enfatizou.O presidente havia considerado, horas antes, que, por vezes, “Estas declarações surgiram depois de a ministra da Administração Interna ter dito desconhecer o que falhou no atraso da disponibilização de meios aos territórios mais afetados pelo mau tempo., declarou o chefe de Estado.“Portanto, de vez em quando, há umas tiradas ou afirmações que são mais felizes e outras menos felizes”.