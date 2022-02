Marcelo conclui audições dos partidos com assento parlamentar

Depois de ter ouvido na terça-feira o Livre, PAN, BE e PCP,

A delegação do PS não vai contar com o seu secretário-geral, já que António Costa se encontra em isolamento desde terça-feira por ter testado positivo ao SARS-CoV-2. O líder socialista está sem sintomas, mas vai passar os próximos sete dias em isolamento.

Reunião por videoconferência



Marcelo Rebelo de Sousa poderá dirigir esse convite ao líder socialista por videoconferência. O PS é o último dos oito partidos que o Presidente da República vai ouvir, pelo que António Costa será depois convidado a formar Governo.

O PS venceu as legislativas de domingo com maioria absoluta, com 41,7% dos votos e 117 dos 230 deputados em território nacional, sendo que falta ainda ainda atribuir os quatro mandatos dos círculos da emigração. As eleições ficam marcadas pela ascensão do Chega, que se tornou a terceira força política e CDS-PP e PEV perderam representação parlamentar.

O artigo 187.ª da Constituição da República Portuguesa estabelece que "".

Na sequência das legislativas de 6 de outubro de 2019, Marcelo Rebelo de Sousa ouviu os então dez partidos com representação parlamentar todos na terça-feira seguinte, e nessa mesma noite indigitou como primeiro-ministro António Costa, secretário-geral do PS, o partido vencedor dessas eleições sem maioria absoluta.