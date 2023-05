Marcelo diz que só teve "um contacto oficial" sobre caso das Infraestruturas

O presidente da República garante que só teve "um contacto oficial" sobre o que aconteceu no Ministério das Infraestruturas. Sem nunca referir explicitamente quem o informou, esclarece que o primeiro contacto que recebeu foi no dia 29 de abril e que, no contacto que teve com o primeiro-ministro, "não se falou no SIS".