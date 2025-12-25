Marcelo escreve na imprensa. "Há muros que podem ser difíceis de demolir. Porém não são impossíveis"

Na quarta-feira, durante a tradicional deslocação à ginjinha do Barreiro, em véspera de Natal, Marcelo Rebelo de Sousa recordou o ano de 2023 como “uma tempestade perfeita” que combinou o pedido de demissão de António Costa e um “ambiente muito pesado” sobre Belém. Deixou também críticas ao Parlamento por causa da demora na eleição de conselheiros do Estado.



“E, este ano, este Natal, lembrei-me de Jorge Sampaio e da sua frase, obviamente eleitoral, mas, essencialmente, justa e certeira. Quase quarenta anos depois, Natal que ignore os muros de Berlim de hoje, os de lá de fora, os das guerras, ódios, disputas, pobrezas do Mundo, não é Natal, nem é nada. Porque, mais do que nunca, somos um só planeta, um só Mundo, uma só Humanidade”.



Na visita à Ginja de Natal do Barreiro, Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se à próxima reunião do Conselho de Estado, agendada para 9 de janeiro, explicando que a Ucrânia - o tema escolhido - “é fundamental para a nossa vida”.