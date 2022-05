Marcelo felicitou Montenegro pela vitória e saudou o contributo de Moreira da Silva

Ouvido hoje pela agência Lusa, Marcelo Rebelo de Sousa confirmou que falou no sábado à noite com Luís Montenegro, "felicitando-o pela vitória e desejando-lhe felicidades no novo cargo", e com Jorge Moreira da Silva, "cumprimentando-o pela campanha e contributo para o debate" que no seu entender "enriqueceu o ato eleitoral social-democrata".

Luís Montenegro, antigo líder parlamentar do PSD, venceu no sábado as eleições diretas para o cargo de presidente do PSD, com cerca de 72,5% dos votos e em todos os distritos do país, contra Jorge Moreira da Silva, antigo ministro e vice-presidente deste partido, que obteve 27,5%.

Estes resultados provisórios foram divulgados no portal do PSD, quando faltava apurar uma secção no círculo da Europa. A abstenção rondou os 40%.

O Congresso do PSD, em que serão eleitos os órgãos nacionais, está marcado para entre 01 e 03 de julho, no Coliseu do Porto.

IEL (SMA) // SLX