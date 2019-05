Marcelo promulga diploma que constitui Hospital de Braga como Entidade Pública Empresarial

Este estatuto entra em vigor a partir de 1 de setembro, no dia a seguir ao fim do contrato da concessão público-privada ao Grupo Mello, que vigorava desde 2009.



Em dezembro, a ministra da Saúde tinha revelado que o Hospital de Braga iria voltar à esfera do Serviço Nacional de Saúde por indisponibilidade definitiva do gestor privado em prolongar o atual contrato de PPP.