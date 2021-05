Marcelo Rebelo de Sousa agradece apoio dos militares portugueses

O Chefe do Estado vai estar hoje em Esposende, Caminha e Braga.

Esta manhã, Marcelo Rebelo de Sousa visitou o Regimento de Cavalaria nº6 em Braga, onde relembrou os elogios externos feitos às forças militares portuguesas.



O Presidente da República, que é também Comandante Supremo das Forças Armadas, agradeceu aos militares o contributo dado nas mais diversas áreas, desde no combate aos fogos à vigilância, mas também na vacinação e no combate à pandemia ao longo do último ano.