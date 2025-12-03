Marcelo Rebelo de Sousa "com vontade de sair o mais depressa possível" do hospital

O presidente da República deverá ter alta ao final da manhã desta quarta-feira. Marcelo Rebelo de Sousa está no Hospital de São João, no Porto, depois de ter sido submetido há dois dias a uma cirurgia de urgência devido a uma hérnia encarcerada. Prevê-se que fale aos jornalistas pelas 12h30.



Fernando Frutuoso de Melo reiterou que as visitas de Marcelo Rebelo de Sousa a Espanha e ao Vaticano foram adiadas, sendo que a de Espanha deverá ser remarcada para fevereiro.





Num ponto de situação sobre o estado de saúde de Marcelo Rebelo de Sousa, a presidente do Hospital de São João disse que o chefe de Estado "alimentou-se bem e terá de fazer alguns exames" e deverá sair do hospital "dentro de poucas horas".

Presidente chegou ao Porto com dores e vómitos



O chefe de Estado teve os primeiros sintomas de desconforto na segunda-feira ao sair de Lisboa, após ter marcado presença nas cerimónias do 1.º de Dezembro.



Partiu, nesse momento, com destino a Amarante para participar nas cerimónias fúnebres do ex-presidente da Mota-Engil, António Mota. Horas depois, chegou ao hospital no Porto indisposto, com dores e vómitos.



Ao início da noite, a Presidência da República confirmava que Marcelo Rebelo de Sousa tinha sido admitido esta segunda-feira no Hospital de São João após uma indisposição "na sequência de uma paragem de digestão".



De acordo com a nota publicada na página da Presidência, os médicos que acompanham Marcelo "entenderam que, antes de fazer a viagem de regresso a Lisboa, seria melhor proceder a exames médicos".



Mais tarde foi confirmado que a cirurgia tratou uma hérnia encarcerada e decorreu "sem complicações".





O chefe de Estado, adiantou esta manhã o chefe da Casa Civil em declarações aos jornalistas.Após receber alta hospitalar, o presidente vai desde o Porto até ao Palácio de Belém de carro.“Há em Belém um gabinete de apoio médico em permanência e portanto estará acompanhado quer pela equipa médica, quer de enfermagem”, explicou o chefe da Casa Civil.