Marcelo Rebelo de Sousa pede "mais um esforço" aos portugueses

"2021 terá de ser o ano do início da reconstrução", acrescentou o Presidente, antes de pedir aos portugueses mais um esforço, após elogiar o seu comportamento cívico.



Se a economia vai demorar a dar passos "na reconstrução", mas a "sociedade demorará muito mais", segundo alertou Marcelo.



O mais difícil do que superar a crise económica é superar os problemas sociais e "a situação das pessoas", como a solidão dos mais idosos, a pobreza e efeitos familiares, frisou.



"As pessoas têm de sentir que verdadeiramente o são", sublinhou.



Dirigindo-se aos portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que queria pedir "ainda mais um esforço, para torna impossível o termos de voltar atrás, para que o Estado de Emergência caminha para o fim, para que os desconfinamento possa prosseguir com a segurança de que o calendário das restrições e os confinamentos locais, se necessários, garantam um verão e um outono diferentes".