Marcelo Rebelo de Sousa vê difícil regionalização sem o PSD

Marcelo Rebelo de Sousa ficou satisfeito com a vontade de Luís Montenegro de ter uma colaboração especial da liderança do PSD com o presidente da República. Sobre o referendo à regionalização, que Montenegro recusou, o presidente defende que a decisão exige um consenso entre Governo e o principal partido da oposição.