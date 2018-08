Marcelo veta diploma que dava direito de preferência aos inquilinos na compra da casa

RTP01 Ago, 2018, 20:52 / atualizado em 01 Ago, 2018, 20:56 | Política

De acordo com uma nota publicada no portal da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa considera que o diploma não é claro, pedindo ao Parlamento que esclareça quais são os critérios que permitem a um inquilino invocar o direito de preferência para comprar a habitação onde mora.



O Presidente acredita também que, da forma como está redigido, este diploma permite que não apenas os moradores invoquem o direito à habitação, mas também inquilinos que desempenhem atividades empresariais nas frações.



O projeto de lei, da iniciativa do Bloco de Esquerda, foi aprovado a 18 de julho na Assembleia da República com os votos favoráveis de PS, BE, PCP, PEV e PAN e os votos contra de PSD e CDS-PP.