Marcelo veta diploma sobre alteração às regras do Programa de Apoio à Economia Local

"Atendendo a que pode produzir efeitos concretos em autarquias locais e respetivos responsáveis e a que foi submetido a promulgação já depois de convocadas as eleições e iniciado o prazo de apresentação de candidaturas, o Presidente da República devolveu, sem promulgação, o Decreto da Assembleia da República n.º 176/XIV, sobre a(PAEL), solicitando que sobre ele se pronuncie depois da realização do ato eleitoral, ou seja daqui a um mês e dois dias", lê-se num comunicado publicado no portal da Presidência Em carta enviada ao presidente da Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa escreve que "do diploma decorre, em termos de facto, a eventual não aplicação de sanções a um número preciso e limitado de autarquias locais, relativas ao PAEL"., sublinha ainda o Chefe de Estado.Marcelo considera de"Nestes termos, devolvo à Assembleia da República, sem promulgação, o Decreto N.º 176/XIV, contendo alteração às regras de enquadramento do PAEL, para que possa sobre ele pronunciar-se depois das eleições do dia 26 de setembro, ou seja, daqui a um mês e dois dias", conclui o Presidente.