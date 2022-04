Marcha pela justiça climática. BE critica política florestal do Governo

Catarina Martins juntou-se hoje à caravana que percorre o país pela Justiça Climática. Em plena zona do Pinhal Interior a coordenadora do Bloco de Esquerda criticou a política florestal do governo, por não ter feito nada após os incêndios que em 2017 devastaram aquela região.