Mariana Leitão eleita presidente da Iniciativa Liberal com 73% dos votos

Mariana Leitão era a candidata única na convenção da Iniciativa Liberal que decorreu este sábado em Alcobaça.





A moção de Mariana Leitão "A Liberdade que nos une" reuniu 493 votos (73%). Houve também 179 votos brancos (27%), num total de 672 votos válidos.





Com esta votação, Mariana Leitão sucede a Rui Rocha, que ocupou o cargo entre 2023 e 2025. O anterior líder do partido tinha anunciado a demissão da liderança a 31 de maio.





Na altura, Rui Rocha apresentou a demissão por considerar que o resultado que tinha obtido nas últimas eleições legislativas, a 18 de maio, tinha sido insuficiente.





Mariana Leitão tem 42 anos e é licenciada em Relações Internacionais, Aderiu à Iniciativa Liberal em junho de 2019.





Entre 2020 e 2022 foi presidente do Conselho Nacional do partido e, entre 2022 e 2024, chefe de gabinete do Grupo Parlamentar.



Nas eleições legislativas de 2024, foi eleita deputada e assumiu o cargo de líder parlamentar da Iniciativa Liberal na Assembleia da República, que manteve até agora.





Mariana Leitão já tinha também anunciado a candidatura às eleições presidenciais de 2026, mas retirou a mesma após ter anunciado a candidatura à liderança do partido, depois da demissão de Rui Rocha.

c/ Lusa