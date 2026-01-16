Mariana Leitão garante que nunca houve queixa ou denúncia de assédio sobre Cotrim Figueiredo

"Quero deixar aqui bem claro para todo o país ouvir. Não há, nem nunca houve, qualquer queixa, relato ou denúncia sobre o João Cotrim Figueiredo", vincou a líder liberal num jantar comício em Matosinhos, no distrito do Porto.

Mariana Leitão, que entrou pela segunda vez na campanha oficial de Cotrim Figueiredo, considerou que é importante não ceder a manobras.

Na segunda-feira, Cotrim Figueiredo foi confrontado com uma denúncia de assédio sexual por parte de uma ex-assessora parlamentar da IL, o que negou, revelando que iria avançar com uma queixa-crime por difamação.

Entretanto, já hoje, a ex-assessora Inês Bichão, em comunicado enviado à agência Lusa, adiantou que a publicação sobre um alegado assédio sexual visando Cotrim Figueiredo foi difundida sem o seu consentimento, acrescentando que "a veracidade dos factos" envolvendo o candidato presidencial será apurada nos tribunais.

Além disso, Inês Bichão revelou que os factos em causa foram reportados em sede interna no decurso de 2023, mas Cotrim Figueiredo garantiu não ter tido qualquer conhecimento disso, assim como Mariana Leitão.

Nessa sequência, e questionado sobre o tema, o antigo líder da IL acusou a comunicação social de ser "culpada e cúmplice" pelo destaque dado ao tema.

Também Mariana Leitão não poupou críticas aos jornalistas, lamentando que "a comunicação social em busca de polémicas gratuitas se tenha demitido de fazer o seu trabalho mais básico".

Nesse momento, os cerca de 500 apoiantes presentes na sala aplaudiram e gritaram "Cotrim, Cotrim, Cotrim" enquanto agitavam bandeiras de Portugal.

"É lamentável que a política tenha chegado a este ponto, ao ponto em que a calúnia fácil, mesmo sobre matérias graves, sem qualquer tipo de evidências ou provas passa a ser tomada como facto consumado", assinalou.

Afirmando que está a seu lado, a liberal assegurou que não vão conseguir travar Cotrim Figueiredo com "manobras baixas e movimentações nas sombras que procuram manter Portugal refém dos interesses instalados, nomeadamente dos instalados de sempre".

Segundo Mariana Leitão, as eleições de domingo são demasiado importantes para se alimentarem de falsidades.

"E todos nós temos responsabilidade, o político que é escrutinado tem a responsabilidade de dizer a verdade, mas quem leva as informações às pessoas também tem a responsabilidade de verificar factos e não disseminar mentiras", insistiu.