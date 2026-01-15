Política
"Não há qualquer queixa sobre mim", diz Cotrim de Figueiredo
O ex-líder da Iniciativa Liberal garante que "não há qualquer denúncia, alegação ou queixa" contra si e aponta o dedo à comunicação social: "Vocês têm noção do que fizeram à minha vida?".
Inês Bichão, ex-assessora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, avançou esta quinta-feira que a acusação de assédio sexual contra Cotrim de Figueiredo já tinha sido reportada em sede interna em 2023.
Em declarações aos jornalistas, Cotrim de Figueiredo rejeitou que haja qualquer queixa contra a sua pessoa.
“Falei com a Mariana Leitão há pouco e não há qualquer denúncia, alegação ou queixa em relação a mim”, disse o candidato apoiado pela IL às presidenciais em declarações aos jornalistas, esta quinta-feira.
João Cotrim Figueiredo apontou diretamente o dedo à comunicação social e responsabilizou os jornalistas por insistirem no tema. “Vocês têm noção do que fizeram à minha vida?”, questionou.
“Não percebo que jornalismo é este”, declarou.
A Iniciativa Liberal também já declarou que “é completamente falso que tenha havido qualquer queixa interna ou reporte, formal ou informal, sobre o candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo”.
Numa publicação nas redes sociais, o partido “rejeita visceralmente uma campanha suja que lança acusações muito graves sem qualquer evidência ou prova”.
