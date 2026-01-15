"Não há qualquer queixa sobre mim", diz Cotrim de Figueiredo

Inês Bichão, ex-assessora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, avançou esta quinta-feira que a acusação de assédio sexual contra Cotrim de Figueiredo já tinha sido reportada em sede interna em 2023.Em declarações aos jornalistas, Cotrim de Figueiredo rejeitou que haja qualquer queixa contra a sua pessoa.“Não percebo que jornalismo é este”, declarou.A Iniciativa Liberal também já declarou que “é completamente falso que tenha havido qualquer queixa interna ou reporte, formal ou informal, sobre o candidato presidencial João Cotrim de Figueiredo”.Numa publicação nas redes sociais, o partido “rejeita visceralmente uma campanha suja que lança acusações muito graves sem qualquer evidência ou prova”.