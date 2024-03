Mariana Mortágua: "Bloco fará parte de qualquer solução que afaste a direita"

Foto: João Relvas - Lusa

A coordenadora bloquista afirmou ao fim da noite que nestas eleições em que o partido assegurou cinco parlamentares "o Bloco de Esquerda resistiu, aumentámos em votos". Mariana Mortágua deixou uma mensagem à esquerda no sentido que o BE será "parte de qualquer solução que afaste a direita do governo".