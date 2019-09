MAS considera impossível alternativa de esquerda que inclua o PS

Gil Garcia é o principal rosto do MAS. Quer um governo de esquerda sem o PS.



Gil Garcia virou costas ao PS em 1989 com a FER. Não apoiou Jorge Sampaio contra Marcelo em Lisboa - para muitos o ensaio da Geringonça.



A FER juntou-se ao Bloco em 2003. Saiu 10 anos mais tarde para formar o MAS - novamente devido ao PS.



O MAS vai agora pela primeira vez sozinho a umas legislativas. Nas Europeias com Vasco Santos em cabeça de lista acabou como menos votado.



O caminho do MAS até 6 de Outubro é outra vez de ataque ao PS. O programa eleitoral tem nacionalização da GALP, horário de 35 horas para o privado, redução da idade da reforma, aumento de salários e de pensões.



O MAS concorre a oito círculos eleitorais. Reconhece que é difícil eleger um

deputado.