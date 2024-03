Miguel Albuquerque não exclui negociações com o Chega na Madeira

Foto: Homem Gouveia - Lusa

O presidente Governo Regional da Madeira considera que seria um erro a dissolução do parlamento insular.



Entrevistado pela RTP Madeira, Miguel Albuquerque diz que, caso haja eleições, poderá negociar entendimentos com todos os partidos, incluindo o Chega.



A primeira audição com os partidos com representação na Madeira está marcada para as 10h00 e vai prosseguir da parte da tarde no Palácio de Belém. Depois disso, Marcelo Rebelo de Sousa reúne o Conselho de Estado.



O presidente da República recuperou, no início da semana, o poder de dissolver o parlamento madeirense, seis meses depois das eleições regionais de 24 de setembro, que ditaram a vitória da coligação PSD/CDS sem maioria absoluta.