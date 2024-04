Miguel Albuquerque reconduzido em congresso do PSD Madeira

O congresso regional dos social-democratas vai realizar-se sem a presença de Luís Montenegro, o líder nacional do partido.



O congresso do PSD-Madeira acontece num cenário de eleições legislativas regionais antecipadas, marcadas para 26 de maio.



Realizam-se na sequência da crise política motivada pelo processo que investiga suspeitas de corrupção no arquipélago e no qual Miguel Albuquerque, que lidera também o Governo Regional desde 2015, foi constituído arguido.



Ainda antes do Presidente da República ter convocado as regionais antecipadas, o PSD/Madeira realizou eleições internas.



Miguel Albuquerque foi reeleito líder do PSD-Madeira.