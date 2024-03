Miguel Albuquerque reeleito presidente do PSD Madeira

Segundo o secretariado do partido, num universo de 4.388 votantes inscritos, Albuquerque arrecadou 2.246 votos e Correia reuniu 1.854.





“Esta eleição foi muito importante porque mobilizou as pessoas. As pessoas foram livres de optar sobre a orientação e o líder que queriam para o partido e isso veio incutir no PSD Madeira uma dinâmica nova, importante e veio sobretudo legitimar a minha liderança e a minha condição política”, declarou o vencedor perante os jornalistas.





Miguel Albuquerque disse ainda ter a certeza de que quando forem a eleições, “se for caso disso”, o PSD vai continuar “a ser o partido líder da Madeira”.



“Nós não temos medo de ir a eleições e estamos preparados, como sempre estivemos, para o fazer”, insistiu, relembrando que desde 2015 a sua direção não perdeu nenhuma eleição.







Em declarações aos jornalistas no Funchal, Manuel António Correia agradeceu por sua vez a todos os que “fizeram um trabalho extraordinário” na sua campanha, salientando que “grande parte dos militantes” o ouviram e concordaram consigo.





Esta foi a segunda vez que Miguel Albuquerque venceu Manuel António Correia numa disputa interna pela presidência do partido, tendo o primeiro confronto ocorrido em 2014, para escolher o sucessor do histórico líder Alberto João Jardim.





O ato eleitoral desta quinta-feira aconteceu na sequência da crise política provocada pela demissão de Miguel Albuquerque do cargo de presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), em janeiro, após ser constituído arguido numa investigação judicial sobre suspeitas de corrupção no arquipélago.





Miguel Albuquerque, de 62 anos, é advogado e tem no seu currículo político a presidência da Câmara do Funchal (1994-2013) e do Governo Regional da Madeira, desde 2015.



Pediu a demissão a 26 de janeiro, depois de a deputada única do PAN ter recusado cumprir o acordo de incidência parlamentar que garantia a maioria absoluta da coligação PSD/CDS na Assembleia Legislativa da Madeira.