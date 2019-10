Miguel Pinto Luz anuncia candidatura à liderança do PSD

O anúncio foi feito nas redes sociais, com um vídeo em que o vice-presidente da Câmara de Cascais se apresenta como candidato à liderança do PSD.

O candidato diz que encara as próximas eleições para a liderança do PSD como uma oportunidade de reencontro com as aspirações dos portugueses.







"O meu nome é Miguel Pinto Luz e sou o vosso candidato à liderança do PSD", diz o candidato, depois de defender um debate democrático para que "possa renascer um PSD com a ambição de liderar um novo projeto de mudança para a sociedade portuguesa".







"No PSD sabemos quando perdemos, e no dia 06 perdemos todos. Mas no PSD também sabemos reerguer-nos, reencontrar-nos, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa história", assinala.







"Não é tempo para tacticismos, não podemos esperar mais quatro anos", defende Pinto Luz.







Esta é a segunda candidatura à liderança do PSD, depois de Luís Montenegro ter apresentado a intenção de substituir Rui Rio.







Miguel Pinto Luz é vice-Presidente da Câmara Municipal de Cascais e é vice-Presidente da Entidade Regional de Turismo de Lisboa.



Foi secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações do XX Governo Constitucional em 2015 e foi presidente da Distrital de Lisboa do PSD.



É licenciado pelo Instituto Superior Técnico (IST) da Universidade Técnica de Lisboa em Engenharia Electrotécnica e Engenharia Informática no ano 2000.







O Conselho Nacional do PSD vai reunir-se na última semana de outubro ou no início de novembro para marcar as eleições diretas e o Congresso para o início do ano, anunciou na quarta-feira o secretário-geral do partido.



Em declarações aos jornalistas no final da reunião da Comissão Política Nacional, na sede do PSD, José Silvano disse ainda que o presidente do PSD recebeu o incentivo "praticamente unânime" dos dirigentes presentes na reunião para se recandidatar à liderança do partido, e informou que Rui Rio não revelou para já a sua decisão.