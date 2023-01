Ministra da Agricultura reitera que não soube dos processos de Carla Alves

Várias notícias vieram a público a dar conta de que Maria do Céu Antunes saberia que Carla Alves tinha contas bancárias arrestadas, antes da cerimónia de posse da ex-secretária de Estado.Em declarações aos jornalistas em Mesão Frio, no distrito de Vila Real, a ministra da Agricultura insistiu na ideia de que só soube da polémica depois da entrada de Carla Alves para o Governo.Com este impasse, ainda não há nome para o sucessor de Carla Alves na Secretaria de Estado da Agricultura.A ministra confirma que quem for convidado já terá de responder ao novo questionário apresentado pelo Governo, para garantir o escrutínio de futuros governantes.