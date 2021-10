Ministro da Defesa vaiado em Aveiro por centenas de militares

Paraquedistas, comandos e veteranos pediram mesmo a demissão do chefe do Estado-Maior do Exercito. O protesto surgiu contra as regras impostas para as cerimónias do Dia do Exército, regras que impediram os paraquedistas de cantarem o hino Pátria Mãe.