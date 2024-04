Ministro da Educação garante estar a avaliar formato das provas escolares

Isto porque os diretores escolares dizem que não estão reunidas as condições necessárias para que todos os alunos realizem as provas no computador.

Questionado esta segunda-feira pelos jornalistas, à margem de uma iniciativa numa escola no Porto, Fernando Alexandre assegurou que o tema é uma prioridade.







Embora o ministro não se comprometa com uma data, admite que a decisão tem de ser conhecida o mais depressa possível.O novo governante recebe, à tarde, os diretores escolares que pedem para que este ano as provas sejam novamente feitas em papel.