Política
Ministro da Educação nega ter acusado estudantes mais pobres de degradarem serviços
"É totalmente falso que tenha dito que estudantes com rendimentos mais baixos degradam os serviços públicos". Fernando Alexandre rejeita as acusações do PS, que acusa o governante de ter afirmado que os estudantes mais pobres degradam os serviços públicos.
O ministro da Educação, em declarações à Antena 1, explicou que "é totalmente falso que tenha dito que estudantes com rendimentos mais baixos degradam os serviços públicos".
O governante explica que na intervenção em que foram registadas estas declarações estava a falar com um estudante que foi bolseiro e que viveu numa residência.
Fernando Alexandre, em declarações ao jornalista Nuno Rodrigues, explica que, "quando temos um serviço público onde apenas estão pessoas de rendimentos baixos e que não têm voz, os gestores responsáveis por esses serviços não cuidam deles devidamente. Esse foi o ponto da minha intervenção".
O ministro que tutela a pasta da Educação sublinhou que "para termos serviços públicos que de facto merecem a atenção da sociedade, nós temos que garantir que eles chegam a todos os cidadãos e não podemos, como tem sido feito com as residências ao longo das últimas décadas, torná-los apenas em espaços que depois não são devidamente cuidados".
"E, para nós, garantimos que são espaços de bem estar. Nós temos que tornar aqueles espaços atraentes. E tem de ser, sobretudo, que era a nossa proposta do primeiro modelo de ação social, transformá-los em espaços de integração dos estudantes deslocados, sendo estudantes, bolseiros e não bolseiros tratados exactamente da mesma maneira", garantiu Fernando Alexandre.
O governante defendeu ainda que "as residências públicas devem ter alunos de vários estratos sociais, como devem ter todos os serviços públicos, porque isso é garantia de que os gestores vão cuidar melhor deles. O meu ponto foi só esse. Foi do ponto de vista da gestão das residências, da gestão dos serviços públicos".
Oiça aqui a entrevista completa dada pelo ministro da Educação Fernando Alexandre à Antena 1: