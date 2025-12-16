Ministro da Educação nega ter acusado estudantes mais pobres de degradarem serviços

O ministro da Educação, em declarações à Antena 1, explicou que "é totalmente falso que tenha dito que estudantes com rendimentos mais baixos degradam os serviços públicos".

O governante explica que na intervenção em que foram registadas estas declarações estava a falar com um estudante que foi bolseiro e que viveu numa residência.





Fernando Alexandre, em declarações ao jornalista Nuno Rodrigues, explica que, "quando temos um serviço público onde apenas estão pessoas de rendimentos baixos e que não têm voz, os gestores responsáveis por esses serviços não cuidam deles devidamente. Esse foi o ponto da minha intervenção".



O ministro que tutela a pasta da Educação sublinhou que "para termos serviços públicos que de facto merecem a atenção da sociedade, nós temos que garantir que eles chegam a todos os cidadãos e não podemos, como tem sido feito com as residências ao longo das últimas décadas, torná-los apenas em espaços que depois não são devidamente cuidados".





"E, para nós, garantimos que são espaços de bem estar. Nós temos que tornar aqueles espaços atraentes. E tem de ser, sobretudo, que era a nossa proposta do primeiro modelo de ação social, transformá-los em espaços de integração dos estudantes deslocados, sendo estudantes, bolseiros e não bolseiros tratados exactamente da mesma maneira", garantiu Fernando Alexandre.



O governante defendeu ainda que "as residências públicas devem ter alunos de vários estratos sociais, como devem ter todos os serviços públicos, porque isso é garantia de que os gestores vão cuidar melhor deles. O meu ponto foi só esse. Foi do ponto de vista da gestão das residências, da gestão dos serviços públicos".





Oiça aqui a entrevista completa dada pelo ministro da Educação Fernando Alexandre à Antena 1:



