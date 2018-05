Ministro da Saúde instado a demitir-se denuncia "populismo"

Inês Geraldo - RTP11 Mai, 2018, 12:31 / atualizado em 11 Mai, 2018, 12:39 | Política

Aconteceu esta sexta-feira no Parlamento. O PSD, pela voz de Ricardo Batista Leite, pediu a demissão de Adalberto Campos Fernandes por considerar que o ministro da Saúde “já não existe”.



“Face ao descalabro que está instalado no Serviço Nacional de Saúde, a única atitude séria que se poderia esperar do senhor ministro da Saúde era a sua demissão”, declarou.



O deputado social-democrata sustentou mesmo que a saúde está em descalabro e deu como exemplo as notícias de que crianças com cancro estavam a ser tratadas em corredores no Hospital de São João.



“Situação que inacreditavelmente se mantém, mais uma mentira do Governo, mais uma vergonha inaceitável de quem não honra a sua palavra. Palavra dada, palavra borrifada, e os doentes que se aguentem”.



As críticas do PSD também foram dirigidas a António Costa. Os social-democratas acusam o primeiro-ministro de irresponsabilidade por permitirem que Adalberto Campos Fernandes seja “um mero delegado do ministro das Finanças” e que assista “impávido e sorridente” à destruição do SNS.



Ministro acusa PSD de populismo

Na mesma linha do PSD, o CDS também deixou críticas à atuação governamental na saúde, pelas palavras de Isabel Galriça Neto.“Não precisamos que o senhor seja Centeno, precisamos que seja ministro da Saúde e precisamos de ter um primeiro-ministro e um ministro das Finanças que não menorizem desta forma os profissionais, a saúde dos portugueses. Precisamos, de facto, ter um governo diferente e novas políticas de saúde”.O Bloco de Esquerda também criticou Adalberto Campos Fernandes por ainda não ter resolvido o problema dos médicos de família, o tratamento a doentes oncológicos no Hospital de Santa Maria e os problemas no norte do país. Os bloquistas consideraram “gravíssimo ter um ministro das Finanças a decidir o que são opções de saúde em Portugal”.O PCP lembrou, por seu turno, que a impossibilidade de contratar mais funcionários para a saúde não é a mesma quando a banca apresenta problemas: “Não é possível valorizar as carreiras dos profissionais de saúde mas é possível manter a obsessão com o défice”.Em resposta às acusações e ao pedido de demissão, o ministro da Saúde afirmou que o PSD mentiu sobre os números da saúde. Adalberto Campos Fernandes rebateu as críticas sobre os tempos de espera e as condições atuais do Serviço Nacional de Saúde e deixou um recado ao PSD.“Só não mentiu numa coisa. Quando, efetivamente, o PSD disse ao que vinha, que foi dizer”.A juntar à resposta ao pedido de demissão do PSD, o ministro da saúde criticou o populismo e a demagogia: “O cinismo tem limites, a demagogia tem limites, o populismo e o cata-vento têm limites”.Na edição desta sexta-feira, oescreve que o Ministério as Finanças afastaram o Ministério da Saúde da "reforma na pediatria". Em comunicado, o gabinete de Mário Centeno veio entretanto classificar como "falsa" a manchete do diário."O Ministério das Finanças não comenta reuniões de trabalho que eventualmente possa ter ou ter tido com entidades sob sua direção, tutela, superintendência, sobre as quais exerça a função acionista ou que lhe estejam adstritas, nos termos legais", lê-se na nota."Ao Ministério das Finanças cabe avaliar o investimento público o que, feito com rigor e responsabilidade, implica um adequado conhecimento das condições em que esse investimento é realizado. Este trabalho é feito sempre em estreita coordenação com as tutelas setoriais", acrescenta-se no texto.