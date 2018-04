Ministro do Planeamento desconhece casos de famílias a viverem sem condições após incêndios

Foto: Mário Cruz - Lusa

A situação foi denunciada pelo deputado João Dias, do PCP, no Parlamento, durante uma audição a Pedro Marques na Comissão de Agricultura e Mar.



O ministro fez um balanço sobre o trabalho de recuperação de habitações que está em curso.



Pedro Marques disse ainda aos deputados que foram identificadas mais de mil casas de primeira habitação para recuperar, revelando que as empreitadas estão no terreno, com projetos em diferentes fases de execução.



O ministro do Planeamento explicou ainda que, no caso das segundas habitações, a gestão dos processos é partilhada com as autarquias, avançando que o decreto de execução orçamental está pronto



Pedro Marques esclareceu os deputados sobre os apoios disponíveis para as empresas da região e os projetos de novos investimentos em curso.



E anunciou que está em curso uma vasta operação de limpeza de mata e acessos nas redes de autoestradas, estradas e caminho-de-ferro, em todo o país, no âmbito da prevenção de incêndios.