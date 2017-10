Ministro Pedro Siza Vieira, um rosto já conhecido

A jornalista Olívia Santos traça o perfil deste novo membro do Governo.



No passado mês de maio o jornal Expresso escrevia que Pedro Siza Vieira faz parte da rede de pessoas em quem António Costa confia e com quem se aconselha.



Na mesma altura, Pedro Siza Vieira assumiu que é amigo de António Costa.



Um dos principais dossiês que terá para gerir é a conclusão do processo de descentralização de competências e meios para as autarquias.



Pedro Siza Vieira e Eduardo Cabrita tomam posse no próximo sábado, às 9h00, um pouco antes do Conselho de Ministros Extraordinário.