Moção de Censura do CDS. "O ilusionismo socialista chegou ao fim" disse Cristas

RTP15 Fev, 2019, 16:42 / atualizado em 15 Fev, 2019, 17:29 | Política

Hoje, o "ilusionismo socialista chegou ao fim", afirmou Cristas ao apresentar em conferência de imprensa o texto da moção de censura.





"Este é o Governo dos serviços públicos mínimos e da carga fiscal máxima", caracterizou a líder centrista.





"O Governo fez escolhas sectoriais" acusou Cristas, para sublinhar depois o fracasso de tal estratégia, de um primeiro ministro "permanentemente preocupado sobretudo com a sobrevivência política da sua criação".

"Colocou o partido à frente do país", acusou Cristas. "e prometeu tudo a todos enquanto houve dinheiro".







"Cresceram os impostos indiretos, como o imposto sobre os combustíveis, a as cativações aumentaram para níveis nunca antes vistos", referiu a líder do CDS.







Também o aproveitamento dos fundos comunitários tem sido deficiente, explicou Assunção Cristas, citando o relatório mais recente da UTAO, segundo o qual o investimento público ficou 1180 milhões de euros abaixo do previsto.





"Os investimentos públicos desceram para mínimos históricos e os serviços públicos entraram em colapso", devido a "más escolhas e injcapacidade do Governo" e a "escolhas ideológicas", sobretudo no setor da Saúde, que prejudicam milhões de portugueses.







"Estamos a ficar para trás", afirmou Cristas, ao referir o fraco crescimento económico, considerando que este período foi uma "oportunidade perdida" e prevendo uma "nova crise económica".







O esgotamento dos serviços públicos, sobretudo no setor da Saúde, e a rotura na ADSE, justificam plenamente a moção de censura que o CDS apresenta, referiu o partido. E "a oposrtunidade de crescimento económico foi perda", afirmou a líder centrista esta tarde.



PM "perdido" e Governo "esgotado"



Cristas pensa que a atual solução governativa "não tem soluções para oferecer" e que, "na verdade, o único futuro em que pensam é em outubro", quando se realizarem eleições legislativas.





Já o primeiro-ministro está "perdido" e o Governo "esgotado", "que "cria problemas mas é incapaz de encontrar soluções", "desorientado, desconcertado, sem ambição e sem programa".







"O futuro não pode ser adiado" nem "Portugal pode ficar à espera", o que leva o CDS a apresentar esta nova moção de censura, a segunda depois da apresentada em 2017.







Ao pretender eleições antecipadas, o CDS considera também que este será, de novo, um momento de clarificação dos apoios ao Governo, por parte do PCP, BE e Verdes. Quanto às expetativas do voto do PSD, partido que apoiou a moção centrista apresentada em 2017, pouco disse, a não ser que, "cada um fará a sua análise".



Assunção Cristas garantiu ainda que informou previamente o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, antes de anunciar a apresentação da moção de censura. "Dei nota ao Presidente da República desta iniciativa", afirmou.

Chumbo anunciado



Logo depois da conferência de imprensa de Assunção Cristas, tanto o PCP como o Bloco de Esquerda anunciaram o seu voto contra, o que praticamente garante o chumbo da moção de censura.



O texto da moção foi entregue no gabinete de Ferro Rodrigues esta tarde e o debate ficou marcado no Parlamento para a próxima quarta-feira.







Para a próxima quinta-feira está agendado o debate quinzenal com o primeiro-ministro.





Ao abrigo do artigo 222.º do Regimento da Assembleia da República, o debate de uma moção de censura "inicia-se no terceiro dia parlamentar subsequente à apresentação".







Esta será também a 30ª moção de censura em 45 anos de regime democrático.





A 24 de de outubro de 2017, uma iniciativa idêntica - então assente nas falhas do combate aos incêndios - foi chumbada no Parlamento. PCP e Bloco de Esquerda uniram-se ao PS contra os votos a favor do PSD e CDS.