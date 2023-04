Moção de censura do PSD? Montenegro acusa PS e Chega de "ligeireza e imaturidade"

PS e Chega cada vez mais juntos. Mostram ambos impreparação, ligeireza e imaturidade. Anunciar uma moção de censura com seis meses de antecedência é tão aberrante como ter nacionalizado a TAP para depois privatizar. Um bom Governo e uma boa oposição não são isto. — Luís Montenegro (@LMontenegroPSD) April 10, 2023

É a resposta à resposta do Chega. Na sequência das declarações de António Costa sobre a polémica da TAP, o partido de André Ventura instou o PSD a apresentar uma moção de censura contra o Governo, assinalando que é o “único partido” à direita que ainda o pode fazer na presente sessão legislativa.Se tal não acontecer, o Chega promete avançar com uma nova moção de censura em setembro, no início da próxima sessão legislativa.“Este é o momento em que os partidos devem mostrar de que lado estão e que opções tomam para o futuro, sem medo de eleições e sem medo da escolha. Há sempre alternativa”, vincou André Ventura.Poucos minutos depois da declaração do líder do Chega, Luís Montenegro acusa PS e Chega de estarem “cada vez mais juntos” e diz que ambos os partidos mostram “impreparação, ligeireza e imaturidade”.“Anunciar uma moção de censura com seis meses de antecedência é tão aberrante como ter nacionalizado a TAP para depois privatizar”, refere Montenegro.

Com críticas a ambos os partidos, o líder do PSD diz que “um bom Governo e uma boa oposição não são isto”.







Em causa está a troca de mensagens entre Hugo Mendes e Christine Ourmières-Widener sobre uma eventual mudança de um voo que tinha como passageiro o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.





À agência Lusa, António Costa disse que "não conhecia" esse e-mail e que, se tivesse conhecido, teria obrigado à demissão do ex-secretário de Estado "na hora".