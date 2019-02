Moção de censura. PSD vota a favor sem convicção

O PSD votou a favor da censura do CDS, mas o cronómetro parlamentar mostrou que o partido não usou o tempo todo que tinha disponível para intervir.



Fernando Negrão, o líder parlamentar, ficou em silêncio. Foi Emídio Guerreiro que assumiu o papel de ataque ao Governo.



Censurada a moção do CDS, António Costa ouviu também os avisos deixados por PCP e Bloco, os partidos que suportam o Governo no Parlamento.



Contra a censura do CDS ao Governo votou também o PAN

Tudo como estava previsto - um debate e um chumbo da moção de censura do CDS sem surpresas.