Moção de confiança rejeitada. O filme dos acontecimentos

Confira aqui todos os momentos que marcaram a discussão desta terça-feira na Assembleia da República. a tarde de discussão no Parlamento ficou marcada por vários momentos de tensão, em parte devido aos apelos e propostas do Governo a respeito da comissão de inquérito, cujo requerimento já tinha sido entregue na semana passada pelo PS. Ainda assim,

Luís Montenegro e outros membros do Governo viriam a insistir noutros momentos no envio de perguntas por escrito sobre a sua conduta para suspender a sessão. O principal partido da oposição fazia notar o “evidente incómodo” com a comissão de inquérito.

O prazo da CPI e a interrupção dos trabalhos antes da votação

Pela segunda vez em democracia, a rejeição de uma moção de confiança levou à queda de um Governo. Foi a segunda vez que tal aconteceu: em 1977, o executivo de Mário Soares tinha conhecido o mesmo destino.Nesta moção de confiança já se sabia à partida qual seria o resultado, com o chumbo garantido por parte de toda a oposição, excetuando a Iniciativa Liberal.O primeiro-ministro Luís Montenegro abriu o debate com um apelo direto ao principal partido da oposição,Por seu lado, o secretário-geral do PS desafiou o chefe de Governo a "retirar a moção de confiança" e a aceitar a comissão parlamentar de inquérito relacionada com a sua empresa familiar.Decorridas cerca de duas horas de debate,Esse pedido foi chumbado pela oposição à exceção da IL.A partir daqui, o foco do executivo e do principal partido que o sustenta passou a ser esse:O principal partido da oposição não aceitou, acusando o chefe de Governo de tentar condicionar os trabalhos da CPI.No final da discussão e ao fim de quase três horas de debate,, o que levou a um interregno de uma hora entre a discussão e a votação da moção de censura.Foi já perto das 20h00 que se percebeu qual seria o desfecho deste último esforço de negociações. O ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, adiantou queE logo começaram as trocas de acusações entre executivo e oposição, com um Luís Montenegro "perplexo" a atribuir culpas ao PS e o líder da oposição a acusar o primeiro-ministro de tentar "condicionar" a comissão parlamentar de inquérito com a moção de confiança.O chumbo da moção de confiança determina automaticamente a queda do Governo mas não as eleições.