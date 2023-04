Montenegro. António Costa é um primeiro-ministro fora de prazo

Luís Montenegro reagiu à entrevista de António Costa à RTP no Twitter, onde escreveu que "um primeiro-ministro que não responde às preocupações dos portugueses mostra que está fora de prazo, não dizer nada sobre as trapalhadas dos ministros e fazer de conta que a TAP não é nada com ele, mostra arrogância e desprezo pelo dinheiro das pessoas".