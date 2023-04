Entrevista à RTP. António Costa convicto de que vai "cumprir a legislatura"

O primeiro-ministro considerou ainda "normal" em democracia o "descontentamento social" instalado na sociedade portuguesa.



Garantiu a esse propósito que o aumento intercalar das pensões marcado para junho não é uma "medida eleitoralista" mas a "medida certa no momento certo", decidida "com segurança", tal como a "descida do IRS" que estará igualmente a ser considerada pelo executivo.



A convicção do chefe do Governo é de que irá completar os quatro anos do seu mandato.



O primeiro-ministro já afastara durante a tarde, na festa dos 50 anos do Partido Socialista, um cenário de eleições antecipadas e repetiu a ideia ao jornalista da televisão pública, Hugo Gilberto.



"Comemorámos estes 50 anos com os olhos postos no futuro", afirmou, lembrando que "eleições antecipadas tivemos há um ano e três meses" e que os portugueses "escolheram a estabilidade de quatro anos". O executivo continua "focado naquilo que foi o objetivo dos portugueses", acrescentou.



Sublinhando que o seu Governo trabalha para "modernizar o país", António Costa referiu também que "agora com a guerra, com a inflação e a crise energética, o mais importante é focar-nos nos problemas reais".



"Portugueses não querem dissolução do Parlamento"



O primeiro-ministro sublinhou também que é preciso "respeitar a vontade dos cidadãos". "Há aqui uma distinção entre aquilo que é o debate da bolha mediática e do incerto do mundo político e o que é a vida do dia a dia dos cidadãos".



"Os portugueses não estão nem aí e manifestamente não querem dissolução nenhuma", afiançou, mantendo que a economia "vai continuar a crescer". "São debates artificiais", desvalorizou.



Já sobre a oposição, o primeiro-ministro afirmou que "o problema dos partidos populistas não é o seu peso eleitoral". Especificamente sobre o Chega, o problema é a forma como este "condiciona e determina a ação política da direita democrática".



António Costa aproveitou o momento para lançar farpas ao principal partido da oposição, algo que faria por diversas vezes durante a entrevista.



"Montenegro não diz que não faz acordo com o Chega"



"O PSD distingue-se pouco do Chega", afirmou o secretário-geral do PS, e "não diz que não faz acordo com o Chega", ao passo que os socialistas nem necessitam afirmar que não fazem acordo com partidos populistas



Também o líder social-democrata, "Luís Montenegro, manteve o equívoco" com o partido de André Ventura, acrescentou.



Por seu lado, António Costa "não se arrepende" das relações com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda "com quem acordou o que tinha a acordar, sem alterar a sua identidade", durante a chamada geringonça.



"O PSD não se deve deixar confundir com o Chega", aconselhou o líder socialista.



As críticas no dossier TAP



Sobre um dossier particularmente espinhoso para o Governo e que tem sido instado a comentar publicamente, a TAP, o chefe do executivo escudou-se no papel institucional que lhe cabe.



Sobre a demissão da presidente executiva da TAP, o primeiro-ministro repetiu que o Governo seria criticado se não o fizesse e é criticado por o ter feito.



"O que é importante" disse, é afirmar que "primeiro a TAP é uma empresa estratégica para o país", pedindo ao PSD para dar alternativas.



Segundo, importa "iniciar um processo de privatização da TAP", solicitando aos sociais-democratas que se posicionem perante esta medida. "O PSD está de acordo com o processo de privatização ou não, quer criar condições para que o processo corra bem ou quer complicar a situação da empresa", questionou.



"O PSD diz mal de tudo, mas o que tem a dizer de concreto, qual é a alternativa efetiva de diferente", questionou o chefe de Governo, "para resolver o problema da inflação, o problema da TAP, o problema da habitação".



O primeiro-ministro não quis também falar sobre o parecer jurídico para a demissão da CEO da TAP, que o governo deu a entender que existia e que afinal não existe.



"Não vou falar sobre a comissão de inquérito à TAP", afirmou. "Nós respondemos politicamente perante a Assembleia da República", que "fiscaliza" o Governo, acrescentou, lembrando que o Partido Socialista viabilizou a comissão de inquérito para "apurar a verdade doa a quem doer".



Apesar disso "o Governo não deve estar a comentar cada pessoa que é ouvida na comissão de inquérito ou cada documento que é entregue", defendeu. "Esse é um debate que é feito na Assembleia da República".



"Depois, se o Governo tiver de tomar alguma medida, tomará consoante as conclusões a que chegar a comissão", garantiu, considerando "irresponsável interferir nos trabalhos da comissão de inquérito" num novo ataque a Luís Montenegro, a quem acusou de aproveitar as audições para criar "o episódio da semana".



"As comissões de inquérito não são uma arma de arremesso político", afirmou, sob pena de perderem a sua "credibilidade".



PNS mantém capital político



Sobre as polémicas que envolveram Pedro Nuno Santos sobre a TAP, o secretário-geral do PS considerou que o ex-ministro das Infraestruturas permanece um dos "grandes quadros do partido". "É um dado objetivo".



A eventual candidatura de Augusto Santos Silva, atual presidente da Assembleia da República, à Presidência é, por seu lado "prematura". "Há-de chegar o momento para discutir os candidatos".



Por seu lado, afirmou-se confiante de que vai "cumprir a legislatura", "como manda a legislação" e "os portugueses quiseram", recusando discutir se virá a ocupar eventuais cargos internacionais e criar "crises artificiais".



A visita do Presidente Lula da Silva e as polémicas que a rodearam foram consideradas resolvidas pelo chefe do executivo.



"A declaração conjunta que assinamos é inequívoca", "no que é essencial" referiu, sobre a posição de Portugal e do Brasil quanto à guerra na Ucrânia e à condenação da invasão russa e no respeito pela lei internacional. "Devemos respeitar-nos mutuamente", lembrou.



O primeiro-ministro considerou ainda que Portugal é "uma democracia madura" e que "faz parte da democracia a liberadde sindical", considerando "natural" o "descontentamento social" vigente. "Seria estranho se não houvesse", afirmou.



A festa dos socialistas esta tarde no Porto ficou ensombrada por milhares de manifestantes, da área da Educação e do setor do Alojamento Local, que protestaram contra as políticas do executivo e a falta de resposta às suas reivindicações.



À chegada ao Pavilhão Rosa Mota, o primeiro-ministro foi interpelado por algumas manifestantes, a quem ignorou.