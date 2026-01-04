Montenegro avisa que votar em Cotrim e Seguro não evita "dois candidatos populistas" na segunda volta

"Votar em Cotrim Figueiredo, votar em António José Seguro não garante a possibilidade de se evitar que haja em Portugal uma segunda volta de umas eleições presidenciais onde possam estar simultaneamente dois populistas. Nós temos de evitar e concentrar o voto", pediu, numa referência implícita aos candidatos André Ventura e Henrique Gouveia e Melo.



Sem nunca referir os nomes destes dois candidatos, Montenegro falou em populistas "sejam vindos do espaço civil e às vezes mesmo juvenil, sejam os populistas que vêm de um espaço mais disfarçado ou militarizado"



"Nós queremos que no dia 19 o espaço moderado da social-democracia, da democracia-cristã, do socialismo moderado, dos liberais esteja na segunda volta para vencer a segunda volta", disse.



Montenegro avisou os eleitores deste espaço político que "não é hora de dispersar o voto, não é hora de andar a distribuir o voto por simpatias" ou "impulsos momentâneos", defendendo que Luís Marques Mendes é "um candidato diferente" e o mais habilitado pela sua experiência a exercer as funções de Presidente da República.



"Se nós de hoje a 15 dias falharmos a possibilidade de eleger Luís Marques Mendes não é na segunda-feira que podemos corrigir isso", repetiu.



No primeiro dia oficial de campanha, o presidente do PSD recusou também "o temor" de que eleger Marques Mendes, que foi líder deste partido, vá concentrar todo o poder "numa mesma família política", já que o Governo é suportado por PSD e CDS-PP.



"Para quem não tenha reparado, essa já é a circunstância atual e não consta que isso tenha criado nenhum problema ao país. O atual Presidente tem exatamente o percurso do futuro Presidente", afirmou, referindo-se ao antigo líder social-democrata Marcelo Rebelo de Sousa.



Montenegro defendeu as características de isenção e independência de Marques Mendes se for eleito para Belém, dizendo que tem as melhores qualidade para ser "um árbitro do jogo político, da interdependência dos poderes públicos, da relação entre o setor público, o setor privado, o setor social".



"Antes da minha qualidade de presidente do PSD e da minha qualidade hoje de primeiro-ministro, eu sou, efetivamente, amigo do dr. Luís Marques Mendes, um amigo que o conhece há muitos anos, a ele e à sua família", disse.



No entanto, salientou que esta relação de amizade não é "uma antecipação de muita facilidade no relacionamento entre primeiro-ministro e Presidente da República".



"Não é esse o critério que o dr. Luís Marques Mendes vai ter. O critério único que tem no exercício de funções públicas, e eu sei-o por experiência própria, é o critério do interesse de Portugal, é o critério do interesse coletivo", defendeu.



As eleições presidenciais estão marcadas para 18 de janeiro de 2026, com uma eventual segunda volta a 08 de fevereiro.

