Montenegro não vê derrota em moção de confiança a Rio

Em entrevista ao Jornal das 8, na TVI, o antigo líder parlamentar do PSD lembra que não sai derrotado uma vez que sempre defendeu eleições diretas.



Luís Montenegro a sublinhar, como já tinha dito depois da audiência com o Presidente da República, em Belém, que Rui Rio não teve a coragem de marcar eleições diretas no PSD.



O Conselho Nacional foi marcado por Rui Rio para as 17h00 da próxima quinta-feira, no Porto.