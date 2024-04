Luís Montenegro promete estabilidade política e diálogo com todos os partidos. Pedro Nuno Santos acusa o chefe do Governo de arrogância e de falta do prometido diálogo.

No debate de apresentação do Programa do Governo, o primeiro-ministro desafiou os partidos a assumirem se têm reserva mental sobre legitimidade e lembrou que não se trata de aderir ao documento, mas sim de não bloquear a execução.