Morreu António Arnaut, "pai" do Serviço Nacional de Saúde

António Arnaut estava internado nos hospitais da Universidade de Coimbra. Em reação à morte do histórico socialista, o secretário-geral do partido decretou para esta segunda-feira o luto partidário, com a bandeira socialista a meia haste em todas as sedes do país.



Arnaut nasceu na Cumeeira, conselho de Penela, em Coimbra, a 28 de janeiro de 1936. Foi fundador do Serviço Nacional de Saúde e era presidente honorário do PS desde 2016. Foi ministro dos Assuntos Sociais no II Governo Constitucional, durante a coligação entre PS e CDS-PP, liderada por Diogo Freitas do Amaral.







Antes do 25 de abril, António Arnaut foi opositor do Estado Novo, tendo participado na comissão distrital de Coimbra durante a candidatura presidencial de Humberto Delgado.







