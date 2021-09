Morreu o ex-dirigente do PCP Carlos Costa

Carlos Costa foi um dos protagonistas com Álvaro Cunhal da fuga de Peniche em 1960. Preso pela PIDE aos 20 anos, cumpriu um total de 15 anos nas cadeias do Estado Novo. Foi responsável na clandestinidade pela Organização do Norte do PCP, foi deputado e fez parte da Comissão Politica do Comité Central do partido.