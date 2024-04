Mortágua considera que Patrícia Dantas não foi "uma escolha sensata"

"Não me parece que tenha sido uma escolha sensata, tendo em conta os processos judiciais atuais (...) da atual deputada do PSD/Madeira", afirmou. "Essa foi uma escolha do ministro das Finanças".







Resolvida a situação do ponto de vista político, diz Mariana Mortágua, é preciso agora que a justiça seja rápida a tratar do caso.

Patrícia Dantas decidiu não assumir funções depois de hoje virem a público informações que dão conta das suspeitas de fraude e do julgamento que está a decorrer.