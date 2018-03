Foto: Reuters

“Mudança de sexo não é doença”, defende o Partido Socialista



A deputada socialista Isabel Moreira, ouvida esta manhã pela Antena1, sublinha que a questão do relatório médico foi o que levou à alteração da lei sobre a mudança de sexo.



Para Isabel Moreira se na linha de várias orientações internacionais a transsexualidade não é uma doença, a deputada não vê a necessidade de existir um relatório médico para estes casos.





Ainda dentro desta matéria, o PSD admite a possibilidade de dar aos seus deputados liberdade de voto, na próxima sexta-feira, para aprovar a nova lei sobre a mudança de género.



Fonte do grupo parlamentar social-democrata, contatada pela antena 1, diz que o assunto ainda não está fechado.



A maioria dos deputados do PSD até concorda com a descida da idade mínima, dos 18 para os 16 anos para se poder mudar os registos (nome e sexo) no cartão do cidadão.



Contudo continua a defender a obrigatoriedade do relatório médico.



A proposta do governo é votada no dia 6, na próxima sexta-feira, e deve passar com os votos a favor de PS, BE , PEV e PAN e com a abstenção do PCP.