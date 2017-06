Municípios afetados pelos fogos vão ser alvo de projeto-piloto de reflorestação

Foto: RTP

O Governo quer evitar a repetição do que aconteceu na zona centro do país. O Primeiro-ministro, António Costa, esteve reunido com os autarcas dos concelhos afetados pelo fogo e garantiu que não foge às responsabilidades, que está no terreno e dá a cara.



O PM também garantiu que o levantamento dos prejuízos vai estar pronto nos próximos dias.