"Nada importante para as pessoas". Luís Montenegro esquiva-se a questão sobre coligação do PSD com o Chega

“Nós estamos num tempo onde aquilo que se exige a um partido como o PSD é que fiscalize o Governo e constitua e construa uma alternativa de futuro para governar Portugal”, insistiu o líder social-democrata, garantindo que não “alinha em distrações” nem em “jogos políticos estéreis”.







Para Montenegro, o que as pessoas querem do Governo é que cumpra o seu programa e o que querem da oposição é que pressione o Governo a cumprir o seu programa.



“E devo confessar, inclusivamente, que dentro deste teatro político (…) o dr. António Costa e o dr. André Ventura são irmãos gémeos, porque ambos têm aproveitado o tempo ou grande parte dele para tentar desviar as atenções daquilo que é importante”, declarou.



“Só que eu estou verdadeiramente concentrado naquilo que preocupa as pessoas e a minha coligação preferencial é com os portugueses”.





Luís Montenegro enumerou outras semelhanças entre o primeiro-ministro e o líder do Chega, considerando que ambos “são muito parecidos, muito repentistas, precipitam-se muito, às vezes até se excitam muito com determinados acontecimentos e determinadas expressões”.







Questionado sobre o anúncio de Marcelo Rebelo de Sousa esta quarta-feira acerca de visitas pelo país às obras incluídas no PRR, o social-democrata entende quee de que os efeitos destes muitos milhões de euros não estão a chegar à economia real”.“E eu só posso dizer que acompanho na plenitude essa preocupação do senhor presidente da República”, acrescentou.