"Não é minimamente aceitável". Rui Rio critica reunião entre Marcelo e Paulo Rangel

O presidente dos sociais-democratas diz não ter sido contactado pelo Presidente da República quando este anunciou, na terça-feira, ter feito "diligências complementares" e se ter reunido com Paulo Rangel, candidato do PSD.







"Tenho de discordar frontalmente de uma coisa destas. Não é minimamente aceitável", diz Rui Rio, criticando Marcelo Rebelo de Sousa por ter "ouvido primeiro um candidato a um partido antes de ouvir os líderes dos próprios partidos".







“Se for verdade que aquilo que lá foram tratar é a data das legislativas tendo em vista as diretas do PSD, significa que vamos condicionar o país às diretas do PSD quando as diretas do PSD tiveram um presidente, que sou eu, que explicou que isto poderia acontecer com alto grau de probabilidade”, afirmou.







Rui Rio recusou fazer qualquer comentário relativamente às eleições internas do partido, sublinhando que agora está "focado na votação do Orçamento do Estado".





O líder do PSD diz que os 79 deputados que o partido tem na Assembleia vão votar contra o Orçamento do Estado e coloca de parte qualquer possiblidade de os deputados da Madeira votarem noutro sentido.