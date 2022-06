"Não falo sobre questões nacionais fora do país". Costa não esclarece posição sobre Pedro Nuno Santos

O primeiro-ministro foi abordado pelos jornalistas durante uma conferência de imprensa no âmbito da reunião da NATO que decorre em Madrid. António Costa não quis falar sobre a revogação do despacho publicado há menos de 24 horas sobre a solução aeroportuária para a região de Lisboa, pelo Ministério das Infraestruturas e perante insistentes perguntas sobre o futuro de Pedro Nuno Santos ou se sabia que o ministro iria anunciar uma decisão sobre o aeroporto, o chefe do Governo nada disse. Apenas disse que o comunicado emitido pelo seu gabinete reflete a sua opinião.