"Não me vão dobrar". Cotrim acusado de assédio reitera estar de consciência tranquila



Sobre o facto de a ex-assessora do grupo parlamentar da Iniciativa Liberal trabalhar atualmente no Governo, Cotrim frisa que "parece uma informação factual relevante" que "pode indiciar que num órgão de soberania da Nação está alguém que publica mentiras".

Na segunda-feira, Cotrim Figueiredo classificou a denúncia de assédio sexual de que foi alvo, por parte de uma antiga assessora parlamentar, como "absolutamente e completamente falsa", prometendo interpor uma queixa-crime que espera vir a ser apresentada antes da primeira volta das eleições, agendada para o próximo domingo.e quero apenas dizer que, só espero que o meu advogado confirme em que data é que pode ocorrer.. E dizer que, se oé realmente suspeito, tiver a ver com alguma tática política contra a minha candidatura, com medo do que possa fazer sombra ou excluir alguém da segunda volta, não é isto que me vai travar", afirmou esta terça-feira numa ação de campanha em Viseu.Segundo o candidato, estas situações “são muito difíceis de digerir e muito doloroso.. Há quem tenha por função investigar essas coisas”.“Eu não vou misturar a minha questão pessoal e a minha ofensa na reputação pessoal. Numa questão política. Digo apenas que. Não serão este tipo de manobras, do mais sujo que existe na vida política, que me vão fazer mudar”.Cotrim Figueiredo assumiu que os últimos dias de campanha eleitoral têm sido complicados devido às duas situações que o envolvem. O alegado apelo ao voto em André Ventura na segunda volta das eleições e o caso de assédio sexual de que é acusado."Foram de facto horas e dias difíceis", afirmou o candidato que deixou uma palavra de apreço a todos os "os que vierem publicamente e privadamente expressar muitas centenas de mensagens de solidariedade de homens e mulheres, pessoas que trabalharam comigo".No entanto garante: "Eu hoje acordei com confiança e força redobrada, especialmente pelas pessoas que me deram essa força e já me reergui. Ergui-me e vamos à luta e ninguém nos poderá parar”.