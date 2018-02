Negrão admite ir "até às últimas consequências" se Santa Casa entrar no Montepio

Foto: Mário Cruz - Lusa

Houve promessas de diálogo do lado do PSD e do lado do primeiro ministro, com Fernando Negrão a escolher o tema do Montepio para lançar ao primeiro-ministro, António Costa.



Ao primeiro ministro, Fernando Negrão sublinhou a disponibilidade para alcançar entendimentos, mas salientou que o PSD é a oposição ao Governo. o primeiro-ministro garantiu que o executivo está disponível para o diálogo com todos os partidos, mas António Costa sublinhou que no Governo nada mudou.



No debate, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, desejou felicidades pessoais ao ex-primeiro-ministro e ex-líder do PSD Pedro Passos Coelho, que hoje se despediu do parlamento.



PSD e CDS-PP aplaudiram de pé a saída de Pedro Passos Coelho, que se levantou, tendo sido saudado também por aplausos da bancada do PS. PCP e Bloco de Esquerda não aplaudiram.