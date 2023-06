"Ninguém deu orientações ao SIS". Costa reitera respostas ao PSD e desvaloriza críticas

O primeiro-ministro reafirmou esta quinta-feira, em Chisinau, após a cimeira da Comunidade Política Europeia, que "ninguém" do seu gabinete "deu orientações ao SIS" para que as secretas recuperassem o computador atribuído a Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro das Infraestruturas. António Costa rejeitou ainda as críticas de Luís Montenegro ao facto de a comunicação social ter ficado a conhecer as suas respostas ao requerimento do PSD antes mesmo do Parlamento ou da São Caetano à Lapa: atuou, disse, como o maior partido da oposição.