Nomeações. Marido da secretária de Estado da Cultura demite-se

RTP12 Abr, 2019, 14:10 / atualizado em 12 Abr, 2019, 14:54 | Política

João Ruivo havia sido nomeado a 28 de março como técnico especialista. Foi agora exonerado, ao cabo de 13 dias no cargo.





"Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, exonero, a seu pedido, das funções de técnico especialista do meu gabinete, João Alexandre Ferreira Ruivo", lê-se num despacho publicado esta sexta-feira em Diário da República.





negou que a exoneração esteja relacionada com o facto de ser marido da secretária de Estado da Cultura. Além destas ligações familiares no Executivo, há ainda outras já conhecidas, como a de Ana Paula Vitorino e Eduardo Cabrita, que são casados, e a de José e Mariana Vieira da Silva, pai e filha. Uma fonte do Ministério do Planeamento confirmou a saída de João Ruivo, mas





Na semana passada também se tinham demitido o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, e o seu adjunto e primo, Armindo Alves.



Na quinta-feira, o PS entregou um diploma no Parlamento que pune com a demissão o membro do Governo que nomear um familiar que esteja interdito na lei, mas não impede as nomeações “cruzadas” - quando um membro do Governo nomeia para o seu gabinete um familiar de outro governante - apenas obrigando à sua publicitação.





O projeto-lei que introduz alterações ao decreto-lei 11/2012 sobre a natureza, composição, orgânica e regime jurídicos dos gabinetes dos membros do Governo, determina que os membros dos Governo não podem nomear para o exercício de funções dos seus gabinetes "os seus cônjuges ou unidos de facto".





Não podem também nomear "os seus ascendentes e descendentes; os seus irmãos e respetivos cônjuges e unidos de facto; os ascendentes e descendentes do seu cônjuge ou unido de facto; os seus parentes até ao quarto grau da linha colateral; as pessoas com as quais tenham uma relação de adoção, tutela ou apadrinhamento civil".